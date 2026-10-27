Kimi Antonelli a un paso de ser el campeón más joven de F1: ¿qué necesita para lograrlo?

Una vez más, Andrea Kimi Antonelli demostró por qué es la gran revelación de los últimos años de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se quedó este domingo 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, y dejó prácticamente asegurado su primer título mundial.

Con apenas 20 años, el joven corredor consiguió su novena victoria de la temporada, amplió aún más la ventaja sobre sus perseguidores y está muy cerca de escribir su nombre en los libros de historia de la máxima categoría del automovilismo.

Publicidad

¿Cómo quedó el Gran Premio de Estados Unidos?

Antonelli tuvo una carrera prácticamente perfecta. El sábado se hizo con la pole position y consiguió mantenerse al frente después de las 56 vueltas, aprovechando una estrategia de Mercedes que le permitió realizar una sola parada en los pits, mientras varios de sus rivales tuvieron que detenerse dos veces.

Por detrás, en cambio, hubo una intensa pelea por el podio. El monegasco Charles Leclerc logró quedarse con el segundo lugar con su Ferrari, luego de superar a Max Verstappen en las últimas vueltas. El cuatro veces campeón del mundo terminó tercero con su Red Bull, luego de realizar dos detenciones.



Lewis Hamilton fue cuarto, seguido por Lando Norris, mientras que George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes y principal perseguidor en el campeonato, terminó octavo, en una carrera en la que recibió una sanción de cinco segundos.

El italiano cruzó la meta con 13 segundos de ventaja sobre Leclerc, una diferencia que reflejó el dominio que tuvo durante toda la jornada. Sin embargo, los resultados de Hamilton y Russell evitaron que pudiera celebrar el título de una vez en Estados Unidos.

Kimi Antonelli en la Fórmula 1. Foto: AFP

Publicidad

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de Fórmula 1?

Aunque los resultados de sus perseguidores no acompañaron para coronarse este fin de semana, las condiciones están prácticamente dadas para la próxima carrera. Después de su victoria en Austin, Antonelli llegó a 365 puntos, mientras George Russell continúa por detrás con 242 y Lewis Hamilton tercero con 241.

Con cinco carreras todavía por disputarse y 125 puntos en juego, el italiano únicamente necesita sumar dos puntos más para asegurar matemáticamente el Mundial, sin depender de lo que hagan sus rivales.

Publicidad

Esto significa que terminar noveno o en una posición superior en el próximo Gran Premio de México sería suficiente para coronarse campeón, incluso si Russell consigue la victoria.

En caso de conseguirlo, Antonelli se convertiría en el campeón mundial más joven de toda la historia de la Fórmula 1, superando el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010, cuando ganó su primer campeonato con Red Bull a los 23 años.

Además, pondría fin a una espera de más de siete décadas para el automovilismo italiano, que no tiene un campeón mundial de pilotos desde Alberto Ascari en 1953.

Two more points and Kimi will be world champion 👑✨#F1 pic.twitter.com/7vh5CnE4pY — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

Publicidad

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?

La siguiente parada del campeonato será el Gran Premio de Ciudad de México, el domingo 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, y todas las luces estarán puestas sobre el piloto de 20 años, quien llegará con la posibilidad de convertirse en campeón mundial cuando todavía faltan cuatro grandes premios para terminar la temporada.

Publicidad

El italiano reconoció después de su victoria en Austin que está ilusionado con la posibilidad de conseguir el campeonato y que espera hacerlo con otro buen resultado, en lugar de limitarse a sumar los puntos necesarios.

Con el título cada vez más cerca, México podría convertirse en el escenario de una de las coronaciones más tempranas de la historia de la Fórmula 1.