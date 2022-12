Klose, máximo goleador de historia de los mundiales, se retira del fútbol

Miroslav Klose, que posee el récord de goles de la historia de las fases finales de los Mundiales, con 16 tantos, pone de forma oficial punto final a su carrera como jugador y se unirá de manera inmediata al equipo técnico de la selección alemana, anunció este martes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).



Klose, de 38 años, había terminado en junio su contrato con la Lazio de Roma y estaba desde entonces sin equipo.



"Es con la selección con el equipo que he obtenido más éxitos. Esa época ha sido magnífica e inolvidable. Es por ello que estoy feliz de volver a trabajar con la federación", declaró Klose.



También máximo goleador de la historia de la Mannschaft (71 tantos en 137 partidos internacionales), Klose, que iniciará de forma paralela una formación como entrenador, trabajará con el equipo técnico de la Mannschaft desde la próxima cita internacional, en la fase de clasificación al Mundial-2018, el 11 de noviembre contra San Marino y el 15 de noviembre en un amistoso contra Italia.



"Estos últimos meses, he reflexionado sobre seguir jugando, pero he preferido mirar las cosas con otra perspectiva, es decir, como entrenador", añade en el sitio internet de la DFB.



"Leer un partido, prepararme meticulosamente para desarrollar estrategias y tácticas, ya me apasionaba como jugador. Todo mi reconocimiento a Jögi Löw y a Hansi Flick (el director deportivo de la selección) por darme esta oportunidad de poder poner esa idea en práctica", explica Klose.



El delantero de origen polaco jugó su último partido con la camiseta de la selección alemana en la final del Mundial de 2014 (victoria por 1-0 contra Argentina).



Unas semanas después de ese triunfo, anunció su retirada internacional.



Klose había debutado en 2001 con la selección alemana y había sido subcampeón del mundo en 2002 (victoria final de Brasil), terminando segundo máximo goleador del torneo, con cinco tantos, todos de cabeza.



Como jugador, disputó en total cuatro Mundiales y tres fases finales de Eurocopas.



Único jugador en la historia en haber disputado cuatro semifinales de Mundiales, comparte además un récord con Pelé, ya que solo ellos dos han disputado dos finales con doce años de intervalo, aunque el brasileño ganó las dos, en 1958 y 1970.



"Miro es alguien con el que se puede contar", afirmó Löw.



"Es un ejemplo como hombre y como deportista, que piensa en el equipo y en la victoria antes que otras cosas. Con sus conocimientos y su experiencia, lo veo muy bien como entrenador en el futuro", añadió el seleccionador, que acaba de ampliar su relación con la Mannschaft hasta la Eurocopa-2020.



Nacido en Opole (Polonia) en 1978, su padre Josef, polaco de origen alemán, fue un futbolista profesional, que obtuvo el derecho a jugar en el Auxerre francés, unos meses después del nacimiento de su hijo.



Junto a su padre y su madre, Barbara, internacional polaca de balonmano, Miroslav Klose vivió seis años en Francia, hasta que la familia regresó brevemente a Polonia, antes de asentarse en Alemania.



Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Múnich y Lazio fueron las etapas de su carrera profesional en club, menos brillante que su recorrido en la selección, pese a dos dobletes Copa-Bundesliga con el Bayern en 2008 y 2010, y una final de Liga de Campeones perdida en 2010, también con el Bayern.



Con la Lazio, se tuvo que contentar con una Copa de Italia en 2013.