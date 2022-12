La crítica de Jhonny Ramírez a Éder Castañeda por publicar foto de su rostro herido

La semifinal de ida entre Millonarios y América en Cali dejó, además de los goles y la gran victoria azul, varias dudas sobre el arbitraje, emociones encontradas entre los jugadores y el sinsabor de Éder Castañeda, defensor americano, quien recibió un fuerte codazo por parte del atacante Ayron del Valle, que no le mereció ni la tarjeta amarilla.



Por eso, Castañeda publicó, a través de su cuenta en Twitter, una fotografía en la que se puede ver el tamaño de la herida que le produjo el codazo de Ayron, que acompañó con el mensaje “No hubo ni amarilla. Qué desastre el árbitro y el línea que la vio muy clara”.

No hubo ni amarilla. Que desastre el arbitro y el linea q la vio muy clara. pic.twitter.com/B1LlTorE9l — Eder Castañeda 26 (@casTa1326) December 8, 2017

Dicha publicación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pero, sin duda, la que más eco causó fue la del futbolista colombiano Jhonny Ramírez.



Ramírez, quien vistió la camiseta ‘embajadora’ entre 2012 y 2013, criticó la fotografía, pues, según él, son “heridas de guerra” que no hay que mostrar.



“Se nota que muchos no vieron las épocas 80’s y 90’s del fútbol colombiano cuando los jugadores se metían con todo, y nunca salían a llorar ni a mostrar sus heridas de guerra, ellos sí sabían cómo cobrar una deuda”, expresó el volante.

Se nota que muchos no vieron las épocas 80’s y 90’s del fútbol colombiano cuando los jugadores se metian con todo, y nunca salían a llorar, ni a mostrar sus heridas de guerra, ellos si sabían cómo cobrar una deuda... — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) December 8, 2017

¿Qué dicen los futbolistas involucrados en el tema?



A propósito, El Camerino de BLU Radio habló con Jhonny, quien manifestó que en el fútbol hay una ley y es que “lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”.



“A uno que le tocó ver el fútbol de los 90´s, creció viendo un fútbol aguerrido, de carácter y en donde se metía con todo”, dijo.



“Hay heridas de guerra en la cancha que tienen que quedar ahí. Yo no tengo ninguna rabia con Bedoya (quien en un clásico entre Millonarios y Santa Fe le dio una fuerte patada en su rostro, mientras estaba en el suelo), eso quedó ahí y ahí va a quedar. En el momento en que eso pasó yo no monté ninguna foto en mi Facebook para mostrar mis heridas, eso no es bueno para el fútbol”, explicó.



Asimismo, lamentó la herida de Castañeda por el fuerte golpe que recibió por parte de Del Valle, pero fue enfático en mencionar que hay que bajarle a la polémica y que “decidan los que tienen que decidir”.



“Lo que yo manifesté y me sostengo es que en el fútbol hay que tener fortaleza. No es sano salir a mostrar las heridas en las redes sociales”, añadió.



Dijo, además, que sus palabras y su trino no fueron para “dañar”, sino para explicar sus sensaciones, porque le tocó un fútbol “fuerte, lindo y aguerrido en los años 90”.



Por su parte, Castañeda manifestó, también en diálogo con El Camerino, que se encuentra en buenas condiciones y se está recuperando satisfactoriamente de la herida.



“Estos son gajes del oficio, son cosas que a veces pasan y solo espero que la recuperación se dé en el menor tiempo posible”, precisó.



Agregó que no tiene ningún tipo de bronca con Ayron y que espera que sean los encargados de analizar la jugada, los que tomen sus propias conclusiones.

“En ese momento uno está con la cabeza caliente, uno reacciona de muchas maneras. Ahí están las cámaras y él (Ayron) sabe cuándo yo voy a saltar y saca un poco el codo. No sé si lo hizo con buena o mala fe”, dijo.



El defensor americano lamentó que de parte del delantero albiazul nunca llegaran unas disculpas por lo sucedido o un interés por conocer su estado de salud.



Finalmente, dijo que el “desastre” de arbitraje del partido entre América y Millonarios perjudicó a ambos equipos.



Frente al partido de vuelta, Castañeda aseguró que “la llave está abierta”, por lo que van a buscar hacer un muy buen partido en El Campín y así revertir el marcador para clasificarse a la gran final del rentado nacional.

