La decisión de la FIFA es injusta, hay cosas raras ahí: Nelson Cabrera

La FIFA le dio la razón a Chile y decretó el triunfo de 3-0 sobre Bolivia por alineación indebida del jugador Nelson Cabrera.

Publicidad

Precisamente, Nelson Cabrera, jugador paraguayo nacionalizado boliviano y protagonista del escándalo por el cual la FIFA decidió sancionar a la selección de Bolivia y darle los puntos de los partidos contra Chile y Perú, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la situación en que se vio envuelto.

“Estoy indignado por la decisión que tomó la FIFA porque me parece que fue injusta más allá del reclamo de Chile y de Perú, de lo que vale la pena decir que fue fuera del plazo estipulado”, manifestó.

Publicidad

Cabrera lamentó que por la decisión de la FIFA se vean perjudicadas otras selecciones como Colombia y Argentina, ya que “estámos hablando de las eliminatorias más complicadas del mundo”.

Publicidad

“Me siento muy perjudicado porque más allá de ser jugador de fútbol soy una persona con sueños y deseos y hoy estoy en medio de un escándalo y es injusto”, señaló.

“Chile y Perú no cumplieron con los requisitos para alegar, hay cosas raras e hilos finos que no son los correctos y es una decisión que no es congruente y dejó mal parada a todo un país”, puntualizó.