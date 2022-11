La disciplina y la humildad me han permitido cumplir sueños: Yohandry Orozco

Yohandry José Orozco Cujía, futbolista venezolano al servicio del Deportes Tolima, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su presente con el cuadro ‘pijao’ y las expectativas que tiene de cara a las finales del torneo colombiano.

“Estoy contento de estar en este país porque acá tengo familia y soñaba con jugar en el fútbol colombiano. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar acá y jugar en el Tolima”, señaló.

Manifestó que a la hora de jugar se siente más cómodo de enganche a pocos metros del área, pues puede explotar todo su fútbol y de esa manera aportar al equipo tolimense.

Orozco Cujía aseguró que le gusta la manera como trabaja Alberto Gamero, pues da confianza a sus jugadores y ayuda a que el rendimiento dentro del terreno de juego sea el esperado desde los entrenamientos.

“Estoy contento de saber que todo lo que he logrado lo he hecho por mis actuaciones dentro y fuera de la cancha. La disciplina y la humildad me han llevado a donde estoy, sé que debo seguir trabajando con la misma humildad y estar enfocado en lo que se viene”, precisó el volante zurdo que también jugó en Alemania.

El volante insistió que trabaja todos los días esperando un eventual y futuro llamado a la selección de su país.

“El llamado a la selección es muy importante porque eso, al final, siempre te va a dar una recompensa y es un objetivo extra”, puntualizó.

Finalmente, aseveró que espera salir campeón con el Deportes Tolima y así cumplir otro de sus sueños: alzar un título en Colombia.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.