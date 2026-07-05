La FIFA favorece a Estados Unidos y permite que Balogun juegue los octavos pese a explulsión

Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda, en una decisión aplaudida por el presidente Donald Trump.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

El atacante del Mónaco estaba siendo la estrella del duelo en Santa Clara (California) tras anotar el primer tanto en el minuto 45.



Pero el choque deparaba un giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Además de su salida del césped, se esperaba que esta infortunada acción fuera a dejar a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el siguiente partido ante Bélgica, en el que tratarán de avanzar a cuartos e igualar su techo en la era moderna de los Mundiales.

Pero la situación de Balogun dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibía un partido de sanción por su expulsión.

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Ese castigo, sin embargo, "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

Fue un "accidente"

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Desde el pitido final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun y sus costosas consecuencias.

La pérdida del delantero de 25 años iba a ser un golpe para una selección que arrancó la Copa del Mundo mejor de lo que hubiera podido soñar.

El equipo de Pochettino llegaba a su Mundial rodeado de enormes dudas sobre su nivel competitivo, agravadas por varias contundentes derrotas recientes, incluida una ante Bélgica el pasado marzo por 5-2 en un amistoso en Atlanta.

"Para mí nunca es tarjeta roja", dijo Pochettino nada más terminar el duelo ante Bosnia. "Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente".

El propio jugador se sumó después a los cuestionamientos.

"Si has jugado a este juego, uno entiende que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que tienen que tomarse en contexto cuando se revisan", dijo Balogun.

Las críticas no tardaron en llegar a la esfera política. Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que a su selección la habían "jodido" y pidió que la sanción fuera apelada.

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"Tiene que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso, ¿no?", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Este domingo, la federación de Estados Unidos se mostró complacida con la decisión sobre su delantero.

"Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana", dijo US Soccer en un comunicado.

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"Toda nuestra atención está centrada en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados", agregó.