La ITF obligó a jugar en una cancha peligrosa: Federación Colombiana de Tenis

“Esto hay que verlo en contexto. Desde el equipo que llegó el lunes, de acuerdo con el reglamento de la Copa Davis la cancha debía estar lista ese mismo lunes, y no había cancha. Cuando no enteramos que el equipo chileno estaba entrenando en un potrero, pedimos una cancha y comenzamos un entrenamiento de una forma irreglamentaria”, dijo.

Agregó que pese a que la federación argumentó su protesta, el árbitro dijo que sí o sí tenían que jugar en “el potrero” donde estaban entrenando. (Vea acá también: De 'ridículo' fue calificado el retiro de Santiago Giraldo de la Copa Davis ).

En ese sentido, dijo que decidió jugar porque estaba “la amenaza de perder por doble w”.

“La Federación (Internacional de Tenis) nos obligó a jugar en una cancha irreglamentaria y peligrosa para los jugadores”, puntualizó.

Chile venció a Colombia 3-1 en duelo del Grupo I de la Zona Americana de Copa Davis y logró el pasaje a un repechaje por el ascenso al Grupo Mundial.

Giraldo ganó el primer punto de la serie ante Nicolas Jarry el sábado, pero durante todo el fin de semana criticó el mal estado de la cancha.

"Mis principios, mi manera de ser honesto y trasparente, no me permitían quedarme por quedarme en una cancha en la que cada paso era asumir un riesgo, no podía desplegar el juego, eran demasiadas cosas las que habían pasado y preferí dejar claro que a Colombia, a los jugadores, a nosotros, que hacemos nuestro trabajo profesionalmente, se le debe respetar", dijo.