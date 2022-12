La piloto Susie Wolff anuncia que se retirará de la F1 a final de temporada

Publicidad

La piloto británica de Fórmula Uno Susie Wolff anunció en un comunicado que se retirará de los deportes del motor a final de la presente temporada.

La escocesa Wolff, una de las pocas mujeres que hay en la Fórmula Uno, indicó en la citada nota que ha llegado el momento de dejar su carrera, tras haberse unido al equipo de Williams en 2012 como piloto de desarrollo.

Publicidad

"Me gustaría dar las gracias a Williams por la oportunidad que me han dado en los últimos años, que me ha permitido lograr mi sueño de conducir un coche de Fórmula Uno", señaló la piloto.

Publicidad

Wolff explicó que ahora había llegado el momento "de cerrar este capítulo" y que tenía ganas de afrontar "nuevos desafíos en el futuro".

La escocesa, casada con el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, consideró que el mundo del deporte aún no está preparado, en el corto plazo, para tener una piloto de carreras y reconoce que se ha dado cuenta de que su sueño de pilotar un coche de Fórmula 1 "no va a suceder".

Publicidad

"Con 13 años, el sueño y el objetivo era la Fórmula Uno", indicó la escocesa en un blog que publica el Huffington Post, del que se hacen eco los medios británicos

Publicidad

"Llegué muy cerca. Quería y luché muchísimo para formar parte de la parrilla, pero con las cosas que ocurrieron al comienzo de este año y el entorno actual de la F1, no va a suceder", recuerda la deportista.

Wolff añade que "como deportista es siempre difícil saber cuándo parar, pero -admite-, para mí, este viaje ha llegado al final".

Publicidad

"¿Creo que la Fórmula Uno está lista para que una mujer piloto de carreras pueda competir al más alto nivel Sí. ¿Creo que es algo que una mujer puede conseguir? Sin duda. ¿Creo que ocurrirá pronto? Tristemente, no", admitió la británica.

Publicidad

Después de fichar por Williams, la escudería promovió a Wolff al papel de probadora oficial esta misma temporada.

Por su parte, Claire Williams, del equipo de Williams, señaló que ha sido "un placer trabajar con Susie durante estos años y ver su desarrollo como piloto dentro del equipo".

Publicidad

El campeonato mundial de Fórmula 1 puede seguirse en Colombia a través de DirecTV. #F1XDIRECTV

Publicidad

Con EFE.