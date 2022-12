La primera fuga de Nairo no fue precisamente en bicicleta… fue gateando

La madre comunitaria María Isabel Monroy, quien cuidó a Nairo Quintana desde los ocho meses hasta los cinco años, contó su experiencia con el boyacense.



“A mí me lo trajeron al jardín desde los ocho meses, porque la mamita trabajaba en una plaza con Don Luis (su padre)”, dijo.



La señora Monroy afirmó que Quintana era uno de los niños más nobles y disciplinados del grupo de 18 niños que cuidaba, sin embargó un día realizó una travesura que preocupó a todos.



“De un momento a otro se me escapó Nairo, no aparecía por ningún lado, yo corría con todos los niños por todas partes (…). Después de buscarlo por un tiempo lo encontramos, se había ido gateando hasta la casa”, relató.



