¡La revancha del siglo! Mayweather y McGregor estarían planeando un nuevo cara a cara

En una entrevista con la cadena NBC y palabras recogidas por la periodista Helen Yee, el padre de Floyd Mayweather aseguró que se están en negociaciones con los representantes de Conor McGergor para que haya una nueva pelea entre dos grandes figuras, una del boxeo (Mayweather) y la otra de la MMA (McGregor).

“Están hablando sobre cómo van a pelear Floyd y Conor McGregor. No estoy seguro, pero me están llegando algunas cosas. Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo. McGregor también luchará de nuevo y mostrará a la gente lo que puede hacer, que es nada”, señaló.

La nueva pelea se tomará como la revancha de la pelea del siglo que ganó el boxeador profesional Floyd Mayweather.



Asimismo, el padre del boxeador resaltó que la pelea se llevará a cabo con las reglas del boxeo.

"Creo que pelearán de la misma forma que la otra vez, bajo las reglas del boxeo. Pienso que McGregor quiere recuperar esa victoria que tenía, pero que no volverá a él de todas formas”, dijo.