La "rosca" de Maturana me hizo renunciar de la Selección Colombia: “Tren” Valencia

Adolfo el 'Tren' Valencia, exjugador de la Selección Colombia y del Bayer Múnich estuvo en El Camerino de BLU Radio, hablando sobre el proceso de James en el conjunto bávaro y el actual momento del combinado nacional, previo al cierre de las jornadas eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

“James está jugando en el Múnich gracias a todo lo que yo hice en ese club, mi trabajo allá, le abrió las puertas a él”, aseguró el Tren.

“James viene de un club grande, si se prepara y aprende el idioma, allá en Bayern le va a ir muy bien”, dijo.

El “Tren” también habló sobre su salida del Múnich “Yo salgo del Bayern porque yo mismo tomo la decisión, porque hay representantes que lo engañan a uno porque está joven y le dan en la cabeza”.

“Yo con el idioma no tenía problema, aprendí un poco del idioma y con eso me defendí, sabía cómo pedir una cerveza, pero nunca fui un tipo de escándalos o de ir a buscar trago o mujeres, siempre estuve enfocado en mi familia”, aseguró.

Selección Colombia

“Salí triste porque no conseguimos los 3 puntos contra Venezuela y deberíamos haber tenido esos puntos en la anterior jornada, pero estoy convencido de que la clasificación está en Barranquilla y que ahí con Paraguay está el tiquete a Rusia”, dijo.

Además, el “Tren” aseguró que su renuncia a combinado nacional se dio por diferencias con el director técnico de la época, puesto que no lo ponía a jugar y según él, tenía todo el mérito y capacidades para hacerlo “Yo me retiré de la selección porque había mucha “rosca”, esa "rosca" de Maturana me hizo renunciar de la Selección Colombia”.

