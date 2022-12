Las palabras de Zidane sobre James que le dan esperanza al ‘10’ colombiano

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane dejó palabras de cariño y comprensión para el colombiano James Rodríguez, que dejó su futuro en el aire tras no jugar la final del Mundial de Clubes, confirmó que han charlado tras las vacaciones, que seguirá en el club y justificó su reacción por estar "molesto".



Zidane dejó un guiño de confianza a James en su primera comparecencia del año 2017 ante los medios de comunicación. Justificó las palabras de su jugador en Japón tras el Mundial de Clubes y confirmó que las puertas de salida del club están cerradas para James.



"Al final James es un jugador del Real Madrid importante y me voy a comportar con él como con los demás, porque para mí todos son importantes. Vamos a seguir trabajando todos juntos", confirmó.



"De todas formas lo que dijo fue en un momento un poco complicado. Cuando no se juega una final uno se molesta, entonces entiendo que a veces es difícil, pero es complicado para todos. Ya es pasado y lo que queremos es mirar lo que tenemos por delante y lo que tenemos que hacer juntos", añadió.



El técnico madridista confirmó una charla con su jugador para aclarar la situación y unir fuerzas. "Hemos hablado y creo que él, como también dijo, es un jugador del Real Madrid que quiere estar aquí porque está en el mejor club del mundo. No hay más que hablar. Vamos a seguir trabajando que eso sí es importante", finalizó.