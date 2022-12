Las voces de los protagonistas tras la quinta etapa del tour de Francia

Nairo Quintana(COL/Movistar), séptimo de la general: "Ha sido un día difícil que ha transcurrido en una montaña diferente a la habitual, con repechos muy cortos y potentes. Los hemos superado bien y hemos llegado con los favoritos, que es lo importante".



Vicenzo Nibali (ITA/Astana), que perdió casi 14 minutos: "Aquí he venido a trabajar para Fabio Aru. He intentado seguir el ritmo, pero las piernas me han fallado y me he quedado. Es Fabio el jefe de filas, yo he gastado muchas fuerzas en el Giro. También quiero preparar los Juegos. Tras el Giro solo he tenido diez días libres, así que no me encuentro a tope. Creo que en los próximas semanas, el equipo estará preparado. Fabio está en plena forma y vamos a tratar de hacer una buena carrera".

Julian Alaphilippe (FRA/Etixx), segundo de la general: "Estoy contento por mantener un día más el maillot blanco de mejor joven. Me hacía ilusión pelear por el amarillo, pero la escapada era muy fuerte y no había nada que hacer. En cualquier caso, este equipo viene a trabajar para Marcel Kittel y mañana tendremos otra nueva oportunidad al 'sprint'".



Mikel Landa (ESP/Sky), que perdió casi 14 minutos: "No he podido seguir el ritmo de los mejores. No me esperaba perder tanto tiempo".



Mikel Nieve (ESP/SKY): "Movistar ha endurecido mucho la carrera para debilitar a Contador, que no está al 100 %. Ha perdido algo de tiempo. No es bonito que esté así, pero conociéndole es mejor tenerle un poco más lejos".