"Le brindé lo mejor a la Selección": Borja sobre eliminatorias a Mundial de Rusia 2018

Miguel Ángel Borja, jugador del Junior de Barranquilla, recordó en Blog Deportivo la experiencia que vivió durante el partido ante Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

"Creo que le brindé lo mejor a la selección, jugar en altura no es fácil. Se logró gracias al apoyo que el profe Pékerman me dio. Eso es algo que no se borra, llegamos a Ecuador con algo claro en la mente y era sumar", dijo el futbolista en Blog Deportivo.

"Dios nos dio esa victoria, después de tantos años de no ganar en Ecuador", relató el jugador del equipo rojiblanco.

Sobre su relación con Comesaña

Migue Ángel Borja contó en BLU Radio como es su relación con su actual técnico.

"Es una persona que le transmite tranquiliad a uno, defiende mucho a los jugadores y cuando llegue, se me acercó y la verdad me brindó la confianza. Creo que falta tiempo para seguir trabajando porque llegaron nueve jugadores nuevos y no es fácil", enfatizó Borja.

Escuche aquí la entrevista completa:

