Liverpool vs. Tottenham: todo listo para la fiesta del fútbol europeo en Madrid

El Liverpool y el Tottenham se juegan este sábado (19H00 GMT) el trono europeo en la final de la Liga de Campeones en Madrid, una ciudad que vive el acontecimiento en un ambiente festivo, pero blindada para evitar problemas con los hinchas ingleses.

De los más de 100.000 aficionados que se esperaban que fueran llegando estos días a la capital española, solamente en torno a 32.000 cuentan con billete para ver el encuentro en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

Los hinchas ingleses han ido llegando a lo largo de esta semana, pero se han hecho más visibles en estos dos últimos días en la capital española, donde se han llevado a cabo distintos actos festivos para acompañar el gran evento de este sábado, día en el que la temperatura en Madrid puede alcanzar los 33 grados.

"From Madrid to the sky", titulaba el sábado en inglés el más popular de los diarios deportivos españoles, Marca, que habla de la "Champions más loca de la historia".

"Es fantástico ver a toda esta gente, ver todo esto que hay alrededor, va a haber un gran ambiente de fiesta", dice a la AFP Paul Shanley, en la céntrica Puerta del Sol, donde se expuso la Copa y se ha montado un gran escenario para conciertos.

Un despliegue de seguridad sin precedentes de casi 5.000 efectivos de policía y servicios de emergencia velará porque no se produzcan problemas.

"Para una competición deportiva, probablemente será el mayor despliegue que vamos a hacer para garantizar la seguridad", informaba el martes el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en una rueda de prensa.

En la noche del viernes al sábado la policía nacional anunció que "cuatro ciudadanos británicos fueron detenidos por diferentes agresiones".

Se han previsto dos lugares distintos para la concentración de las aficiones rivales, en dos grandes plazas, desde donde se dirigirán por la tarde por dos líneas de metro distintas al estadio Metropolitano para un gran partido.

Tras una edición 2019 rica en emociones, la Liga de Campeones culmina este sábado con un choque por todo lo alto entre un Liverpool que lanza su segundo asalto consecutivo a la 'Orejona' y un Tottenham que llega por primera vez a una final de Copa de Europa en sus más de 130 años de historia.

Once años después de la última final de 'Champions' exclusivamente inglesa en 2008 entre el Chelsea y el Manchester United, este choque entre Tottenham y Liverpool viene a rubricar el dominio del fútbol inglés esta temporada.

Tras una final de Europa League también inglesa en la que el Chelsea se impuso al Arsenal el miércoles (4-1), este partido parece culminar el traspaso simbólico de poderes entre el fútbol inglés y el español, dominador de la 'Champions' desde 2014.

"No me extraña ver a los clubes ingleses" volver a estar en los más alto, afirmaba el técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, cuyo equipo será destronado este sábado tras ganar tres Ligas de Campeones consecutivas.

"Los entrenadores de estos equipos traen su trabajo innovador", añadía el técnico francés, en claro elogio al argentino Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp.

Para Klopp se trata de su cuarta final en una competición europea y la segunda consecutiva con el Liverpool en Liga de Campeones, tras su derrota el pasado año frente al Real Madrid en Kiev.

"Estamos en la final de la 'Champions', para mí es el partido más importante del fútbol mundial a nivel de clubes así que es normal que esté de buen humor", dijo el viernes un sonriente Klopp, muy distendido en la rueda de prensa previa al encuentro.

Todavía fresca en la memoria la 'redmontada' lograda en la vuelta de semifinales frente al Barcelona 4-0 (tras perder en la ida 3-0), el Liverpool buscará redondear la hazaña y culminar la temporada con un trofeo tras quedarse a un paso de la Premier League (97 puntos por 98 del campeón Manchester City).

Enfrente, un Tottenham que ya ha hecho historia al llegar por primera vez a una final de Liga de Campeones, sorprendiendo a propios y extraños.

El Liverpool y Jürgen Klopp tienen "mucho mérito, son un gran club, con grandes jugadores y mañana saldremos a jugar y a disfrutar porque queremos también escribir la historia del fútbol. Para eso tenemos que ganar y sabemos lo que tenemos que hacer", afirmó Pochettino el viernes en la rueda de prensa previa a la final.

El técnico no quiso sin embargo desvelar si alineará de inicio a su goleador Harry Kane, tras reponerse de su lesión.

"Tenemos otro entrenamiento ahora y decidiremos", se limitó a afirmar el viernes en la rueda de prensa, previa a la final.