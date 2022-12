Llega a Colombia Éider Arévalo tras su gesta dorada en Mundial de Londres

Éider Arévalo, marchista colombiano que logró medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Londres, aterrizó este martes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.



A su llegada, el atleta se mostró feliz de la gesta conseguida en suelo británico y aseguró que irá por más logros deportivos para el país.



El deportista, que se convirtió en el mejor marchista del mundo, al ganar la prueba de los 20 kilómetros, manifestó que el entrenamiento, tanto psicológico como físico, fue vital para la victoria.



“Estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido con Dios porque él es quien me da las fuerzas para poder luchar, ganar y conseguir todo esto”, aseguró el orgullo colombiano a los micrófonos de BLU Radio.



Reconoció, además, que la carrera fue muy complicada desde el inicio porque “se siente mucho dolor, mucha fatiga”, pero que con la ayuda de Dios pudo rematar muy bien y conseguir la gesta para toda Colombia.



“Los últimos 100 metros fueron los más difíciles porque veía la meta y cada vez se me hacía más lejana (…) Cuando me puse la bandera dije esto es por mi país y ahí le metí más fuerza”, añadió Arévalo.



El campeón colombiano se tomará unos días para descansar y compartir con su familia y posteriormente empezará su preparación para los Juegos Bolivarianos, que se llevaran a cabo en Santa Marta en el mes de noviembre.



