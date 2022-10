Llevo 2 años en Junior y hemos cambiado casi 7 veces de entrenador: Sebastián Hernández

Sebastián Hernández, volante del Junior de Barranquilla, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su presente con el cuadro ‘tiburón’ y las expectativas del equipo tanto en Liga como en Copa Libertadores tras la llegada de Comesaña.

“Cuando me fui para Bulgaria me encontré con un fútbol diferente, un fútbol dinámico que me exigía arrancar desde metros atrás. Al principio fue duro porque siempre dije que servía más estando cerca del área y, en un principio, no tenía la marca y la agresividad (para arrancar desde atrás)”, aseguró.

Dijo que desde ahí empezó a jugar en esa posición, que la ha disfrutado porque “se puede estar en constante contacto con el balón”.

“Es una posición en la que se tiene que estar muy bien físicamente porque no es solo con el balón, sino que hay que colaborar bastante y es desgastante”, añadió el volante juniorista.

En ese sentido, manifestó que esa posición le exige estar presente en ambas áreas y estar al 100 por ciento físicamente, “más teniendo en cuenta la temperatura de Barranquilla”.

“Disfruto de la posición y le saco provecho. Acá se puede sacar diferencia por el solo hecho de estar jugando a una temperatura bastante alta.

Sobre la llegada de Comesaña al equipo de la capital del Atlántico, Hernández puntualizó que ya conoce el trabajo del uruguayo.

“Ya sabemos lo que quiere de nosotros. Sabemos cómo trabaja y por eso era la persona indicada en estos momentos para asumir. Nos dolió bastante lo del profe Alexis porque, personalmente, fue quien me trajo acá. Alexis soñaba con ganar cosas importantes con el equipo”, dijo.

Asimismo, precisó que al equipo no le hace bien cambiar de entrenadores con tanta regularidad.

“Estoy acá hace 2 años y hemos cambiado casi 7 veces de entrenador y eso para un equipo y un grupo no es lo mejor, pero ese es el fútbol de hoy en día y hay que adaptarse a todas estas cosas. Esperemos que este nuevo cambio pueda ser para bien y tener alegrías en este torneo”, agregó.

Escuche la entrevista completa en el audio.

