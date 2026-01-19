En vivo
Luis Suárez brilla en el fútbol de Portugal: ¿asegura su cupo para el Mundial?

Luis Suárez brilla en el fútbol de Portugal: ¿asegura su cupo para el Mundial?

En apenas medio año, el delantero suma una veintena de goles entre la Liga portuguesa y la Champions League.

Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia
Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

