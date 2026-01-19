Luis Suárez brilla en el fútbol de Portugal: ¿asegura su cupo para el Mundial?

Luis Suárez atraviesa ese momento que todo delantero busca durante años. El colombiano, que se curtió a punta de goles en el fútbol español, hoy es protagonista en Portugal y empieza a hacer ruido en Europa justo cuando la Selección Colombia mira de reojo el Mundial de 2026. Su presente con el Sporting no pasa desapercibido y cada partido parece reforzar una pregunta que ya ronda en el ambiente: ¿hay espacio para él como referente mundialista?

Después de varios años de insistir, Suárez encontró el escenario ideal para explotar todo su potencial. En Lisboa no solo heredó una camiseta pesada, también una responsabilidad grande.



Luis Suárez se consolida como goleador en Portugal

En apenas medio año, el delantero suma una veintena de goles entre la Liga portuguesa y la Champions League. En el torneo local ya ajusta 15 dianas, números que lo ponen entre los atacantes más efectivos del campeonato. Su impacto ha sido inmediato y clave para un Sporting que necesitaba un nuevo líder ofensivo tras la salida de Viktor Gyökeres.

Más allá de las cifras, Suárez se ha ganado el respaldo de la tribuna por su entrega y carácter. En lo que va de temporada ya dejó su huella con:



Un hat-trick.

Tres dobletes.

Goles decisivos en partidos clave.

Este martes 20 de enero tendrá una vitrina mayor: el Sporting recibe al Paris Saint-Germain en Champions League, un duelo ideal para confirmar que su momento no es casualidad.

Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa Foto: AFP

De España a Lisboa: el camino de Suárez

El recorrido de Suárez ha sido largo y sin atajos. Se formó en Leones FC y llegó joven a España, donde pasó por las divisiones menores del Granada. Luego vinieron etapas de aprendizaje en el Valladolid y un salto importante en el Zaragoza, donde marcó 19 goles en Segunda.

Su consolidación llegó con el Almería, equipo con el que anotó 27 goles en una temporada y se convirtió en referente ofensivo. También tuvo un breve paso por el Marsella antes de regresar a España y terminar de pulir su perfil como ‘9’ de área, potente y constante. Ese recorrido hoy se refleja en su madurez futbolística.



El Mundial 2026 cada vez más cerca

Con la Selección Colombia, Suárez pasó de ser alternativa a pieza fija. Desde su debut en 2020, el camino fue irregular, pero en esta temporada se ganó un lugar. Su póker ante Venezuela en 25 minutos quedó como una señal clara de su capacidad.

Colombia ya piensa en el Mundial 2026, donde compartirá grupo con selecciones como Portugal y Uzbekistán. El duelo ante el PSG, cargado de figuras, aparece como un escenario ideal para que Luis Suárez siga levantando la mano y reclamando su lugar en la cita más importante del fútbol.

