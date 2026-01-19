Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello

Exsacerdote se debate entre la vida y la muerte tras un acto de intolerancia perpetrado, al parecer, por sus vecinos, a quienes horas antes les pidió que le bajaran el volumen a la música.

El adulto mayor, de 65 años, permanece en la UCI, su familia clama justicia tras la golpiza que le propinaron hasta con ladrillos.

Jader de Jesús Cárdenas, de 65 años de edad, un sacerdote católico retirado, se encuentra en el Hospital Alma Máter de Medellín, con múltiples golpes en la cabeza, ya con varias cirugías y una pérdida irreparable de sangre en el fatídico hecho que le quitó la paz el pasado 1 de enero.

Según sus familiares, el adulto mayor fue golpeado al interior de su vivienda en el municipio de Bello en Año Nuevo, cuando estaba acostado en su cama viendo televisión y fue sorprendido por varias personas que ingresaron a la misma.



El hecho ocurrió horas después de tener un altercado con sus vecinos, allí en la unidad Los Ciruelos, del barrio Fontidueño, con quienes ya había tenido dificultades serias, luego de pedirles que le bajaran el volumen de la música.

Una familiar le contó a Blu Radio que se presume que el ataque contra Cárdenas lo perpetraron entre 4 y 6 personas y que la única vecina que lo ayudó ya recibió amenazas de muerte por salvarle la vida, impidiendo contar a las autoridades lo ocurrido.

“No le da para correr e inmediatamente empieza el ataque. Él es golpeado con múltiples objetos contundentes, ladrillos, como pedazos de baldosa, palos y recibe todas las agresiones en toda la parte de cabeza, cara, brazos”, aseguró.

La vivienda de este adulto mayor quedó destruida, como lo muestran varias fotografías, con daños que podrían rondar los 15 millones de pesos.

De acuerdo con sus seres queridos, él identifica a dos de sus vecinos, los cuales tienen trabajadores, los mismos con los cuales ya había tenido desavenencias por temas como las aguas residuales y los robos que presuntamente adelantaron los hijos de una de ellas al interior de la vivienda.

El hombre quedó con fracturas faciales, un ojo comprometido, ha convulsionado, tiene golpes en la cabeza y en este momento su estado de salud es crítico, pues se encuentra entubado.

Por lo pronto, la familia pide a las autoridades que investiguen este ataque como un intento de homicidio, pues, según contaron, los policías del cuadrante que se acercaron al primer hospital donde recibió atención médica, desestimaron el caso por “tratarse de una riña”. A la par, indican, tampoco han recibido atención por parte de la Fiscalía, aunque ya radicaron la denuncia.

“Nosotros lo que queremos decir es que esto no es una riña, esto es un intento de homicidio agravado con tortura y con una cantidad de otros delitos porque también hay robo, hay pérdida de enseres en el apartamento. Entonces, no, o sea, la injusticia total, él es un adulto mayor y es una persona que le ha servido a la sociedad. Durante años fue sacerdote católico”, aseveró.

Solicitan que haya acompañamiento para el hospital donde se encuentra, para evitar represalias en su contra, y para acordonar la casa, a la que no han podido acercarse por seguridad.