Pasto vs. Medellín EN VIVO: online y gratis la primera Fecha de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay ya puso en marcha el primer semestre de 2026 y uno de los partidos que se roba la atención en la Fecha 1 será el que enfrente a Deportivo Pasto con Independiente Medellín. Este compromiso marca el arranque para ambas escuadras, que buscan ser protagonistas en el torneo 2026-1.

El duelo tendrá lugar hoy, domingo 18 de enero de 2026, desde las 2:00 de la tarde, en el estadio Libertad. Por ello, ambos equipos intentarán tomar ventaja desde el inicio del certamen para empezar a acomodarse en la parte alta de la tabla.



Dónde ver hoy Deportivo Pasto vs Independiente Medellín Liga BetPlay

El encuentro se podrá ver desde las 2:00 p. m. por la señal de Blu Radio en YouTube, a través del programa Blog Deportivo.



Cómo serán las condiciones del duelo entre Pasto y DIM

El partido se disputará en el estadio Libertad de Pasto, un escenario icónico del fútbol colombiano, caracterizado por su altitud y condiciones climáticas, factores que suelen influir en el desarrollo de los compromisos. Ante este panorama, Pasto buscará hacer valer su localía frente a un rival que ha tenido buenos semestres y que inicia un proceso con el que espera volver a levantar un trofeo en el balompié nacional.

Posibles alineaciones de Pasto y Medellín:

Alineación del Deportivo Pasto:

Así formará Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Harrinson Mancilla, Johan Caicedo, Diego Chávez; Joider Micolta, Santiago Córdoba y Andrey Estupiñán. DT: Jonathan Risueño.



Alineación de Independiente Medellín:

Así formará Medellín: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Leider Berrío, Halam Loboa, Alexis Serna; Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra. DT: Alejandro Restrepo.