Iglesia alerta riesgos para la democracia en municipios donde se elegirán curules de paz

Monseñor Héctor Fabio Henao señaló que en diferentes regiones del país se han identificado hechos de violencia, intimidaciones a la población y prácticas que distorsionan la democracia, como la compra de votos.

Según explicó, en varios de estos territorios las comunidades estarían enfrentando presiones para votar o abstenerse de hacerlo, lo que podría afectar el ejercicio libre del derecho al voto.

“Hay un grupo muy importante de municipios que están en situación crítica por hechos de violencia, por amenazas a las poblaciones, por coacciones y por prácticas que distorsionan la democracia como la compra de votos”, afirmó Henao.

Monseñor advirtió que una parte significativa de estos municipios coincide con aquellos donde se elegirán representantes a las circunscripciones electorales transitorias de paz.



“Una parte importante de estos municipios que viven hechos de violencia, en los cuales la población está bajo presión para votar o no votar, están en aquellos en los cuales se va a elegir los representantes para las circunscripciones electorales transitorias de paz”, agregó.

Frente a este panorama, la Iglesia hizo un llamado a garantizar condiciones que permitan el desarrollo de un proceso electoral libre y seguro, así como a proteger la vida de los candidatos y de los votantes.

En ese sentido, Henao señaló que, junto con la Defensoría del Pueblo, se ha insistido en la necesidad de garantizar la vida de los aspirantes, el ejercicio libre del voto y la promoción de un lenguaje respetuoso durante la campaña electoral.

Publicidad

“Es muy importante en este momento hacer un llamado a toda la ciudadanía para que creemos condiciones de manera que el voto sea respetado, la vida de las personas sea plenamente garantizada. Hemos dicho con la Defensoría del Pueblo que se garantice la vida de los candidatos, el ejercicio libre del voto y que se maneje un lenguaje que sea constructivo, proactivo, no un lenguaje de odio, no un lenguaje que distorsione y sobre todo que no haya falsa información para descalificar, para quitar la posibilidad de que los electores conozcan plenamente a todos los candidatos”, indicó.

Henao también hizo un llamado directo a los actores armados para que respeten el derecho de la ciudadanía a participar en las elecciones.

“Eso es un derecho fundamental, un derecho que debe ser respetado y garantizado en todo el territorio nacional. Aquellos actores armados que ya han dicho que van a respetar el derecho al voto, hacerlo práctica, volverlo hechos”, sostuvo.

Publicidad

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral y a asumir este momento como una oportunidad para fortalecer la democracia y avanzar hacia la paz y la reconciliación en el país.