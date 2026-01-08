En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a extranjero durante riña en el Centro de Medellín: capturaron a su pareja

Asesinaron a extranjero durante riña en el Centro de Medellín: capturaron a su pareja

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre de nacionalidad estadounidense de 45 años sostuvo una discusión, al parecer por quitarle el teléfono celular a una mujer de 30 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad