Asesinaron a extranjero durante riña en el Centro de Medellín: capturaron a su pareja

Un hombre de nacionalidad estadounidense fue asesinado por su pareja en Medellín. El hombre falleció en un centro asistencial al que fue trasladado tras sufrir múltiples contusiones.

Un inicio de año violento está viviendo la ciudad de Medellín, donde en menos de 10 días, ya son 10 las personas que han perdido la vida en el Valle de Aburrá. El último caso reportado por la autoridades es el de un ciudadano estadounidense que habría sido asesinado en medio de una riña,

Los hechos ocurrieron en el barrio Estación Villa, zona nororiental de la ciudad y de acuerdo con el reporte oficial, el hombre de nacionalidad estadounidense de 45 años sostuvo una discusión, al parecer por quitarle el teléfono celular a una mujer de 30 años, quien sería su compañera sentimental.

En medio de la discusión, su novia en compañía de otras personas lo agredieron físicamente, dejándole graves lesiones. Tras la golpiza, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica CES. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, sufrió un paro cardiorrespiratorio que como consecuencia terminó con su vida.



Una vez reportado el fallecimiento del hombre por parte de la clínica, los uniformados que atendieron la situación procedieron a la captura de la mujer, quien fue señalada como presunta responsable del homicidio del ciudadano extranjero.

La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo que continuará con el proceso judicial para determinar responsabilidades y definir la situación jurídica de la mujer capturada, al tiempo que se realizan las labores de identificación plena de la víctima, quien el momento de su muerte no portaba documentos de identidad.