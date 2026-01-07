Fueron dos mujeres trans agredidas en estación de Policía en Medellín: imputaron a responsables

Blu Radio conoció nuevos detalles de la agresión no a una, si no a dos integrantes de la población LGBTIQ+ en subestación de policía de Altavista en Medellín donde a una de ellas las quemaron gravemente: dos hombres fueron imputados por feminicidio agravado en grado de tentativa.

Cada vez se conocen más detalles del caso que se registró al interior de la subestación de Policía del corregimiento de Altavista en Medellín, donde se generó un incendio tras una riña, dejando a dos mujeres trans agredidas.

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a estas dos mujeres cuando estaban durmiendo en la celda.

Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta. Las víctimas solicitaron que las dejaran salir, sin embargo los procesados las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la población LGBTIQ+, les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego causándoles heridas en varias partes del cuerpo. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, se refirió a lo sucedido.



“De manera inmediata activamos los protocolos de seguridad logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban el control de la situación y el restablecimiento del orden”, relató.

Jacques León Bracamonte, defensor de derechos humanos y activista de la población LGBTIQ+, mostró su preocupación por la violencia contra personas por su condición de género, como fue el crimen de Sara Millerey y pidió a las autoridades tomar acción con los nuevos hechos registrados en 2026.

“Venimos de un cierre de 2025 muy violento donde no podemos normalizar ni pasar por alto cómo fue el crimen de la mujer transgénero en bello Sara Millerey la cual lamentamos e instamos a las autoridades competentes a seguir las indicaciones frente a estos casos e iniciamos un 2026 con un homicidio en contra de miembro de la comunidad LGBTQ más y lamentamos en el centro de reclusión, de Medellín de una mujer transgénero, es creída y es incinerada”, aseguró.

Publicidad

Volviendo al reciente caso, una de las afectadas recibió incapacidad médico legal de 20 días, por lo que un fiscal de la Seccional Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados.

Por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans dentro de una estación de Policía en el corregimiento Altavista en Medellín (Antioquia), fueron judicializados Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner. Los hechos… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 7, 2026

Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, en el entendido que se encontraban privados de la libertad por otros procesos que se siguen en su contra.