Dos mujeres fueron asesinadas en los barrios Versalles y Kennedy de Medellín

Sigue disparada la violencia contra las mujeres en Antioquia durante el inicio de 2026: en las últimas horas dos de ellas fueron asesinadas en las ciudad de Medellín. En ambos casos los cuerpos tenían signos de violencia.

Junto a situaciones como la pólvora y las lluvias, la violencia de género es uno de los asuntos que genera mayor preocupación para las autoridades en Antioquia durante el arranque de 2026, pues en menos de una semana ya son al menos tres las mujeres asesinadas en circunstancias que son materia de investigación.

Los dos hechos más recientes se registraron con pocas horas de diferencia en la ciudad de Medellín. En uno de los casos la víctima fue identificada Areimy Valentina Paz Quintero, de 20 años de edad y nacionalidad venezolana.

Su cuerpo fue hallado en una vivienda del barrio Kennedy, noroccidente de la ciudad, tras el aviso de un hombre que fue a visitarla. Paz Quintero, quien hacía siete años se había radicado en Medellín, tenía heridas ocasionadas por arma cortopunzante.



“Ella vivía sola, creo que con una amiga que se encuentra por allá, pero ella se mudó el domingo. Entonces, eh desde el domingo su amiga no sabía eh nada de ella y ella aparentemente estaba como hablando con alguien. Tuvieron varios problemas esas esa persona y ella porque yo sé, ya eso sí me contó, pero nunca me dijo pues de que la había amenazado ni nada”, relató la hermana de la víctima.

La segunda situación ocurrió en el barrio Versalles N° 1 en el nororiente de la capital antioqueña. Allí, también en una vivienda, fue hallado el cuerpo sin vida de Yennifer Pérez Gutiérrez de 25 años de edad.

El reporte oficial indica que la víctima tenía heridas ocasionadas por arma cortopunzante y quienes informaron a las autoridades sobre el caso fueron sus mismos familiares, pies Pérez, por ejemplo, hace dos días no asistía a su lugar de trabajo.

Publicidad

Ya son 9 las personas asesinadas en Medellín en los primeros siete días del 2026.