Lloré de la emoción por su liderato en el Giro: hermano de Esteban Chaves

“Una alegría muy grande, una carrera de esas, estaba entrenando y Esteban me llamó y me dijo: vea soy líder; y me subí llorando con mucha emoción”, contó. (Vea acá también: El bogotano Esteban Chaves, nuevo líder del Giro de Italia ).

Brayan relató cómo su padre les ayudó a él y su hermano para que pudieran seguir con el sueño de ser ciclistas.

“Mi papá era carpintero, él con los abonos que le llegaban por su trabajo dejaba todo tirado y nos ponía a nosotros para los viajes y todo; ya luego entró a Colombia es Pasión y empezó a mejorar la vaina”, dijo.

También se refirió al difícil momento que atravesó Esteban Chaves cuando estuvo en coma por una caída que sufrió en una competencia de Europa.

“Estuvo realmente jodido, le hicieron una operación, una transferencia nerviosa pero ahora mírelo”, expresó.

Por su parte, la abuela materna de Esteban Chaves, tampoco pudo ocultar su felicidad con el logro de su nieto.

“Mucha emoción, yo temblaba, lloraba, no podía creer que mi nieto estuviera en esas, se me hace increíble”, aseguró.