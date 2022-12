Lo que respondió Faryd Mondragón por contrato con Coldeportes

El exportero colombiano Faryd Mondragón, quien se encuentra en el centro de críticas en redes sociales por un contrato por 37,5 millones de pesos con Coldeportes, rompió el silencio y en comunicación con Mañanas BLU dio a conocer su posición por la polémica.

El exdeportista hace parte del programa Glorias del Deporte y dentro de las obligaciones del contrato tiene el acompañar eventos de la Dirección de Fomento y Desarrollo deportivo de Coldeportes para fortalecer el programa de Escuelas Deportivas; apoyar el desarrollo, implementación y posicionamiento de dichos programas; prestar su imagen para acompañar los eventos; asistir a eventos, entre otras actividades.

En su respuesta, transmitida al periodista Néstor Morales, Mondragón declaró:

“Mil gracias de corazón, pero la verdad yo no tengo nada que aclarar porque yo no estoy cometiendo nada ilegal. A mí me contratan, yo presto mis servicios y es por eso que el contrato es un contrato público”, declaró el exdeportista.

“No tengo nada que esconder ni nada que aclarar, de todos modos les agradezco la buena disposición y el cariño”, agregó el mensaje de Mondragón.

El exportero colombiano no es el único que tiene ese tipo de contratos ni el suyo es el más cotoso. Lo supera la expatinadora Cecilia ‘Chechi’ Baena, quien tiene honorarios de 66,5 millones de pesos.

