Lo quiero mucho como jugador y persona: Zidane sobre James

El estatus de James en la presente temporada en el Real Madrid ha cambiado. De ser indiscutible a cuestionado, primero con Rafa Benítez y posteriormente con Zinedine Zidane que en los momentos clave de la temporada ha optado por otros jugadores antes que el colombiano.

Zidane sin embargo dejó un guiño de cariño en vísperas de la última jornada de Liga, que el Real Madrid afronta en su partido en Coruña ante el Deportivo.

"A James le pido como a todos y lo está haciendo. No me voy a meter en un lío que no es necesario. Tengo 23 jugadores de un nivel mundial y tengo que tomar decisiones, James o Isco que juegan menos es la vida de un grupo", aseguró.

"Lo quiero mucho como jugador y persona pero luego tengo que elegir el once y quien entra. No puedo decir nada más que estoy contento de lo que hace. No le voy a pedir más porque se entrega y cada vez que juega da el máximo. Es un profesional", añadió Zidane dejando claro que sus decisiones se deben a criterios únicamente deportivos y que mantiene una buena relación con el centrocampista colombiano.