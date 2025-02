Los Eagles arrebatan el triplete a los Chiefs y conquistan su segundo Super Bowl

Los Philadelphia Eagles, bajo la dirección de su entrenador en jefe Nick Sirianni, lograron este domingo su segundo título de Super Bowl al derrotar 40-22 a los Kansas City Chiefs, lo que representó el quinto campeonato en la historia de la franquicia, fundada en 1933.

Antes de la era del Super Bowl, que comenzó en 1967, los Eagles se consagraron campeones nacionales en 1948, 1949 y 1960.

Philadelphia alcanzó su primer Super Bowl en la edición LII, correspondiente a la temporada 2017, donde vencieron a los New England Patriots por 41-33, con Doug Pederson como entrenador en jefe.

En ese partido, el mariscal de campo Nick Foles, quien reemplazó al lesionado Carson Wentz, fue nombrado Jugador Más Valioso del Super Bowl.

El equipo, propiedad del millonario Jeffrey Lurie, ha sido derrotado en tres ocasiones en la lucha por el trofeo Vince Lombardi.

La primera derrota fue en la edición XV, cuando cayeron 27-10 frente a los Raiders. La segunda ocurrió en el Super Bowl XXXIX, donde sucumbieron 24-21 ante New England, y la más reciente fue en la edición LVII, cuando perdieron 38-35 ante los Kansas City Chiefs.

Los Eagles Foto: AFP

Con la victoria en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, en el Super Bowl LIX contra los Chiefs, los Eagles se unieron a los Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers, como los equipos que han ganado dos Super Bowls desde 1967.

Por encima de Philadelphia, con tres trofeos Lombardi, se encuentran los Denver Broncos, Las Vegas Raiders y Washington Commanders.

Un peldaño más arriba, con cuatro triunfos en el Super Bowl, están los Kansas City Chiefs, Green Bay Packers y New York Giants, que siguen a los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, con cinco victorias cada uno.

New England Patriots, con Tom Brady como mariscal de campo y Bill Belichick como entrenador en jefe, y los Pittsburgh Steelers lideran esta lista con seis Super Bowls ganados, respectivamente.