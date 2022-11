"Los Juegos de Tokio se disputarán en 2021 o no se realizarán”: COB

"Los Juegos de Tokio tendrán lugar en 2021 o no tendrán lugar", declaró el belga Pierre-Olivier Beckers, presidente de la Comisión de coordinación de los Juegos de 2024, en una entrevista al diario L'Avenir del sábado.

"Hoy todo el mundo está convencido de que comenzarán el 23 de julio de 2021. Igual que estamos persuadidos de que los Juegos se desarrollarán en 2021 o no se disputarán", afirmó en referencia a la pandemia del COVID-19.

"No es planteable un proyecto de este calibre durante mucho tiempo, con costos colosales y miles de personas movilizadas", dijo.

"Además, es indispensable retomar el calendario deportivo normal, con el fin de permitir a los grandes eventos reencontrar su lugar. Todas las federaciones deportivas tuvieron que adaptarse al aplazamiento de los Juegos. No se puede concebir un trastorno así una segunda vez", añadió el presidente del Comité Olímpico Belga.

Según Beckers, la decisión final "será tomada en la primavera si existieran dudas", precisando ser "optimista" en cuanto a la disputa del evento y rechazando la idea de unos Juegos a puerta cerrada.

