Los jugadores y la hinchada están desgastados, pero saldremos de esta: Jersson González

El exlateral Jersson Amur González, entrenador encargado del América de Cali, pasó por los micrófonos de El Camerino de BLU Radio para hablar de los nuevos retos que tiene al frente del conjunto ‘escarlata’ y su próximo partido ante Millonarios este sábado por la fecha sexta de la Liga Águila en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Publicidad

Vea también: Hay otras cosas más importantes: ‘Gato’ Pérez sobre polémica del América de Cali

“Estoy muy contento y estoy aquí, tratando de gozarme este momento y de estar tranquilo conmigo y con lo que apasiona. Además, feliz por el respaldo que he sentido de Ricardo (‘Gato’ Pérez) y de Harold (Lozano)”, dijo.

Manifestó que desde su nueva posición no pretende esconder el difícil momento deportivo por el que atraviesa ‘La mecha’ e indicó que trabajan por salir de la crisis y llevar al equipo donde se merece, por el bienestar de su hinchada y de toda la familia americana.

“Estamos en un momento bastante complicado, se especula mucho y la gente dice muchas cosas que no son. Se habla mal de la institución, no se tiene credibilidad, pero nosotros sabemos que estamos haciendo un buen trabajo”, agregó.

Publicidad

González, una de las figuras del equipo en su momento, expresó que hay muchos jugadores que están “desgastados mentalmente” por los rumores que hablan de que las cosas dentro del plantel no marchan por buen camino.

“La calidad de los jugadores y la calidad para el trabajo está y ha estado. Ellos quieren hacer las cosas bien y esperamos que poco a poco se vayan solucionando tantas cosas que se habla y que se especula”, añadió.

Publicidad

Clásico contra Millonarios

El entrenador encargado del cuadro vallecaucano dijo que el partido ante los azules será “muy difícil y muy complicado”, pero que será una motivación extra para salir al terreno de juego y disipar las dudas que parte de la afición tiene.

“Me gusta el partido. He sido claro con todo el mundo y he dicho que si ganamos el partido frente a Millonarios no es por el trabajo que yo haya hecho. Estoy aquí y llevo una semana, estoy gozándola, pero es muy difícil decir que el trabajo de Jersson González está plasmado en este juego; está plasmado si me lo dejan (al equipo) un mes o algo así”, sentenció el también exjugador de la Selección Colombia.

“Disciplina del equipo, algo fundamental”

Publicidad

González manifestó que no negocia la disciplina al interior del equipo y que del tema de Pablo Armero (posible indisciplina por rumba) no quiere hablar, pero que el jugador deberá ser llamado a descargos.

“Se cambió la hora del entrenamiento y yo no sé si él sabía o no. Del tema no quiero hablar mucho; no quiero polemizar porque no estoy encargado ciento por ciento del equipo, solo soy interino. Eso le toca a la junta directiva y a los abogados”, puntualizó.

Publicidad

“Con Armero tengo una relación como si fuera papá e hijo. Tuve a Armero cuando en el 2008 fuimos campeones y nos quedábamos entrenando (…) Pablo es un gran ser humano, sino que de pronto no ha sabido manejar muchas cosas de su vida porque todo el mundo le cae encima y eso no lo comparto. Le hablo como un hijo y trato de que él sepa llevar la situación”, indicó.

Su nuevo rol

Dijo que es trabajador del América y estará donde el equipo lo necesite. Precisó, además, que le hubiese gustado llegar a la dirección técnica del equipo por su trabajo en las inferiores y no para tratar de apagar el incendio.

“América es el equipo de mis amores. Si me necesitan en una categoría de abajo ahí voy a estar y lo haré con mucha pasión y con mucho amor como lo he hecho hasta el momento”, aseguró el exjugador americano, quien aseveró que tienen claro que la afición necesita alegrías y no más lágrimas y tristezas.