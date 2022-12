Los primeros 5 partidos del Everton en Premier, ¿cuándo será el debut de James?

James Rodríguez ya es nuevo jugador del Everton de Inglaterra, equipo de mucha tradición, pero que en los últimos años ha perdido mucho protagonismo. Con el colombiano, los ‘Toffees’ quieren recuperar los puestos de privilegio y este fin de semana se alimenta la ilusión con el inicio de la Premier Legue.

El debut para el colombiano parece difícil que se dé el próximo domingo, teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo, pero no se descarta. En la primera jornada Everton visita el Tottenham del portugués José Mourinho y el juego será a las 10:30 de la mañana, hora colombiana.

-Segunda jornada: Everton vs. Albion (19 de septiembre)

-Tercera jornada: Crystal Palace vs. Everton (26 de septiembre)

-Cuarta jornada: Everton vs. Brighton (3 de octubre)

-Quinta jornada: Everton vs. Liverpool (10 de octubre)

El Everton, además de James, cuenta con nuevas contrataciones como el centrocampista brasileño Allan y el francés Niels Nkounkou, para dejar en el olvido la oscura temporada pasada en la que finalizó en la duodécima posición obteniendo tan solo 49 puntos, y buscar la clasificación a los torneos continentales en esta nueva campaña.

James firmó por dos años con el Everton con una posibilidad de jugar una tercera campaña y en el conjunto de Liverpool busca retomar el nivel y la continuidad que en años anteriores lo llevaron a la cúspide del fútbol mundial. Este martes tuvo su primer entrenamiento.

