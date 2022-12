Los rivales de los equipos colombianos en primera fase de Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó este martes en Santiago el calendario de partidos de la 15º edición de la Copa Sudamericana-2016, que se disputarán 47 equipos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Publicidad

También, una segunda parte del sorteo ha determinado cómo serán los cruces entre los ganadores de cada enfrentamiento de la primera fase para la instancia siguiente.

A continuación el programa de partidos:

Publicidad

- Zona Sur:

Publicidad

G1. Fénix (URU) vs Cerro Porteño (PAR)

G2. Sportivo Luqueño (PAR) vs Peñarol (URU)

G3. Universidad de Concepción (CHI) vs Bolivar (BOL)

G4. Real Potosí (BOL) vs Universidad Católica (CHI)

Publicidad

G5. Blooming (BOL) vs Plaza Colonia (URU)

G6. Sol de América (PAR) vs Jorge Wilstermann (BOL)

Publicidad

G7. Wanderers (URU) vs O Higgins (CHI)

G8. Palestino (CHI) vs Libertad (PAR)

- Zona Norte:

Publicidad

G9. Universitario (PER) vs Emelec (ECU)

Publicidad

G10. Aucas (ECU) vs Real Garcilaso (PER)

G11. Dep Lara (VEN) vs Atlético Junior (COL)

G12. Deportes Tolima (COL) vs Deportivo La Guaira (VEN)

13. Barcelona (ECU) vs Zamora (VEN)

Publicidad

14. Independiente de Medellín (COL) vs U. Católica (ECU)

Publicidad

- G6 ( Sol de América vs Wilstermann) vs G15 (Anzóategui vs Sport Huancayo)

- G1 (Fénix-Cerro Porteño) vs G4 (U.Católica vs Real Potosí)

- G5 (Blooming vs Plaza Colonia) vs G11 (Deportivo Lara vs Junior)

- G10 (Aucas vs Real Garcilaso) vs G8 (Palestino vs Libertad)

Publicidad

- G3 (U. Concepción vs Bolivar ) vs G16 (Municipal vs Atlético Nacional)

- G14 (Independiente Medellín vs U. Católica) vs G2 (Sportivo Luqueño vs Peñarol)

Publicidad

- G12 (Tolima vs La Guaira) vs G9 (Universitario vs Emelec)

- G13 (Barcelona vs Zamora) vs G7 (Wanderers vs O'Higgins)

- Cruces equipos brasileños:

Publicidad

Brasil 3 vs Brasil 8 (Cuiaba)

Publicidad

Sport Recife vs Brasil 1

Brasil 4 vs Brasil 6

Brasil 2 vs Brasil 5

Publicidad

- Cruces equipos argentinos:

Publicidad

Independiente vs Lanús

San Lorenzo vs Bánfield

Belgrano vs Estudiantes de la Plata