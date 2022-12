Luché para ser el mejor del mundo: atleta Luis Fernando López tras su retiro

El colombiano Luis Fernando López, campeón del mundo de 20 km marcha en Daegu 2011, no pudo terminar la carrera de 50 km de Londres-2017, que significaba su despedida del atletismo, al retirarse superado el km 40 de la prueba.

López, de 38 años, había pasado el km 40 en el puesto decimonoveno, a 9 minutos y 27 segundos del líder de la prueba, el francés Yohan Diniz, cuando poco después decidió abandonar.

"Decidí abandonar porque venía a buscar una buena marca, pero lastimosamente los ritmos ya no me daban para más. Iba muy por encima de los parciales que buscaba. Me costaba mucho marchar, me dolían mucho las piernas", explicó tras su abandono.

"Hoy fue mi última competencia y decidí buscar una muy buena marca. Fui más rápido. Lastimosamente no se dio al final. Los 50 son una competencia que nunca logré descifrar", añadió.

López espera seguir trabajando con la marcha y con la Federación Colombiana porque ve que hay "talentos en el horizonte para un futuro próspero". Por ello quiero pasar a ser entrenador para "aportar la experiencia y el valor agregado de saber cómo se consiguió una medalla".

En el Mundial de Daegu-2011 fue inicialmente bronce, después de haber rozado la medalla dos años antes en el Mundial de Berlín-2009. Años después, las descalificaciones por dopaje permitieron a López ser oro de ese 2011, el mayor éxito de su carrera.

"Luché para ser el mejor del mundo y por fin se me reconoció esa vez", destacó.

López hizo historia para el atletismo de Colombia junto a Caterine Ibargüen (triple salto), la otra gran figura nacional de los últimos años.

"Caterine ha marcado su historia. Yo venía buscando las medallas de tiempo atrás. Quizás yo no pude consolidar mi carrera como hizo ella. La vida te marca con su infortunio, yo perdí (por fallecimiento) a mi entrenador, eso no me permitió enfocarme en consolidar mi medalla de Daegu. A veces las ansias de querer demostrar cosas me llevaron a cometer errores", explicó.

El otro colombiano en la distancia larga de la marcha, Jorge Armando Díaz, finalizó 20º, con un tiempo de 3h50:37, su mejor marca personal.

