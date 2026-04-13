Luto en el fútbol colombiano: murió 'Pocillo' López, histórico de Millonarios y Selección Colombia

El fútbol profesional colombiano está de luto, luego de que se confirmara este domingo el fallecimiento del icónico lateral izquierdo Alonso López Palacio, más conocido como “Pocillo” López.

El exfutbolista fue una de las figuras más importantes del fútbol colombiano entre las décadas de los 70 y 80. López perdió la vida a los 69 años en Bogotá, luego de enfrentar complicaciones de salud en semanas recientes.

La lamentable noticia fue confirmada por la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), así como por el club que más amó en su carrera, Millonarios, donde es recordado como uno de los mejores laterales del país y del conjunto ‘embajador’.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio… pic.twitter.com/tOGmioRsQw — DIMAYOR (@Dimayor) April 13, 2026

“La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano - DIMAYOR, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio, recordado por su paso por clubes como Millonarios F.C., Independiente Medellín y Once Caldas DAF, así como por su participación en la Selección Colombia”, publicó Dimayor en su cuenta de X.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también emitió un comunicado tras el fallecimiento de Alonso ‘el Pocillo’ López, “una figura recordada por su aporte al fútbol colombiano y su destacada trayectoria profesional”.

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“Durante su carrera, ‘Pocillo’ fue parte de la Selección Colombia y dejó huella en cada institución que representó, sobresaliendo por su compromiso, entrega y condiciones como jugador, cualidades que le valieron el reconocimiento del entorno deportivo y la afición”, se puede leer en el comunicado de la FCF. Finalmente, la Federación extendió sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

FCF lamenta muerte de 'Pocillo' López Captura FCF

Trayectoria de ‘el Pocillo’ López

La carrera profesional de ‘Pocillo’ López inició en las inferiores de Millonarios, cuando debutó profesionalmente en 1974. Durante más de una década en la escuadra capitalina, marcó 16 goles y fue clave para obtener el campeonato de liga en 1978. Su talento le permitió vestir las camisetas de Independiente Medellín en 1981 y finalmente de Once Caldas en 1986, poniendo fin a su carrera en su ciudad natal, Manizales.

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Como referente internacional, López representó con orgullo a la Selección Colombia en torneos continentales. Es recordado como un defensor moderno, capaz de proyectarse al ataque y sentar las bases del crecimiento del fútbol colombiano actual.