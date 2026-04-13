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Blu Radio  / Deportes  / Luto en el fútbol colombiano: murió 'Pocillo' López, histórico de Millonarios y Selección Colombia

Luto en el fútbol colombiano: murió 'Pocillo' López, histórico de Millonarios y Selección Colombia

Murió ‘Pocillo’ López, histórico lateral del fútbol colombiano, a los 69 años en Bogotá tras complicaciones de salud recientes.

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