Manchester United anuncia oficialmente el fichaje de Paul Pogba

Pogba, de 23 años y jugador internacional con Francia en 38 ocasiones, ha jugado con la Juventus italiana durante cuatro temporadas, en las que ha disputado 124 partidos y anotado 28 goles. Se incorporó a los Blanquinegros proveniente del United en 2012.

Tras su fichaje el jugador francés afirmó: "Me alegra regresar al United. El club ha ocupado siempre un lugar especial en mi corazón, y estoy realmente ilusionado de trabajar con José Mourinho. He disfrutado mi paso por la Juventus y me llevo algunos recuerdos fantásticos de un gran club con jugadores que considero mis amigos.".

El club inglés, que ha pagado la Juventus alrededor de 120 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia, no ha dado a conocer las condiciones económicas del contrato firmado con el jugador.