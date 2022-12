¿Maradona o Messi? Rotunda respuesta de Pelé sobre quién es mejor

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', consideró en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo que el argentino Diego Maradona es mejor que su compatriota Lionel Messi, al tiempo que criticó la actuación de Neymar.

"Es difícil defender a Neymar por todas las cosas que él hace más allá del fútbol. Yo conversé con él, le dije que fútbol, él tiene. Tuvo mala suerte porque la selección no ganó el Mundial y él quedó marcado", afirmó Pelé.



"Estuve dos veces con él en Europa, conversamos y le expliqué eso: 'En él fútbol Dios te dio el don, pero lo que hiciste es lo que complicó", agregó.



"O Rei", sin embargo, consideró que Neymar es "más jugador" que el francés Kylian Mbappé, su compañero en el Paris Saint-Germain (PSG) y quien este año ganó el Mundial de Rusia junto a la selección francesa.



"Creo que Neymar es más jugador que él, pero en Europa todo el mundo habla más de Mbappé", sostuvo.



En la entrevista, Pelé ubicó al jugador del Barcelona Lionel Messi por debajo de Maradona, con quien dijo tiene una relación "perfecta" después de algunos desentendidos que los enfrentaron en los últimos años.



"Para mí, Maradona fue uno de los mejores jugadores que ha habido. Si usted me pregunta, ¿fue mejor que Messi? Fue. Mucho mejor. También están Beckenbauer, Cruyff. Jugadores excelentes también", resaltó.



El exjugador brasileño, de 78 años, también comentó su estado de salud y afirmó que está al "100 %" después de tres cirugías realizadas en los últimos años.



"No siento más dolor, pero siento debilidad. Tenía unas piernas bonitas y mira como están ahora", ironizó el Pelé, ganador de los Mundiales de Suecia en 1958, de Chile en 1962 y México en 1970.

