Marcar mi primer gol ante River Plate fue demasiado emocionante: Yéiler Góez

Yéiler Góez, quien anotó el gol de la victoria de Colón contra River Plate en la liga argentina, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre su destacado nivel con su equipo, en el que llegó en 2020.

"Más que una felicidad personal, es grupal por lo difícil que era el partido. Gracias a Dios se pudo marcar mi primer gol, tan determinante, fue demasiado emocionante", dijo.

El exjugador de Atlético Nacional también contó cómo hizo el túnel al defensor de River Javier Pinola, que generó elogios en Argentina.

"Era una jugada donde estábamos Cristian Bernardo y yo, dije: voy a intentar hacer algo aquí para entrar al área y me ingenié el caño", detalló.

"Me han dado mucha confianza. Lo que me generan también mis compañeros, que no nos dé temor enfrentar equipos grades", agregó.

¡CAÑAZO MONUMENTAL! El colombiano Yéiler Góez, autor de uno de goles de Colón, le regaló a Javier Pinola uno de los lujos más espectaculares del año en el fútbol argentino. 😳🔥 pic.twitter.com/2HUQ6jzywJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2021

Sobre la posición en la que se siente más cómodo, comentó que le gusta jugar de volante interior, aunque contra River estuvo "más por la banda, por una necesidad que tenía el equipo"

"Aldo Leão Ramírez y Fernando Gago son dos jugadores que me encantaron en su momento, cuando debuté tuve la oportunidad de jugar con Aldo".

