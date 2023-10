Martha Bayona voló en keirin y ganó la sexta medalla de oro para Colombia en los Panamericanos

La subcampeona mundial Martha Bayona cumplió con su favoritismo: venció este miércoles la prueba de keirin femenino y le dio el primer oro a Colombia en ciclismo en pista en Santiago-2023, donde Canadá sigue con paso sólido.

La pedalista, de 28 años, repitió el título alcanzado hace cuatro años en Lima con un explosivo sprint en la última de las seis vueltas disputadas en el Velódromo del Parque Peñalolén.

Su triunfo fue el primer metal dorado en pista de los cafeteros, potencia de la región, en la capital chilena, donde rivalizan por el primer lugar del medallero de este deporte con Canadá y México.

En la apertura de la disciplina, el martes, obtuvieron una plata en velocidad por equipos masculino y este miércoles, más temprano, se colgaron un bronce en persecución por equipos femenina.

Martha Bayona ganó oro en los Juegos Panamericanos

"Estoy agradecida con mi entrenador, estuvimos muy conectados durante la carrera. Se vio que hice todo lo que él me dijo y me monté a lo más alto del podio. Orgullosa de darle esta medalla a mi país", dijo Bayona a periodistas.

"Siempre sueño con ser la mejor, he venido con un proceso muy bueno. Este año ha sido un ciclo olímpico bastante duro, pero vamos bastante bien", añadió.

Duelo con Gaxiola

Favorita para ganar el keirin, Bayona le sacó 0.273 segundos de ventaja a la mexicana Daniela Gaxiola, que obtuvo la plata, y 0.286 a la jamaiquina Dahlia Palmer.

"La mexicana iba muy rápido, pero bueno, tomé un aire, me paré en pedales y di lo mejor hasta la línea. Estoy muy contenta, ahora es disfrutar de esta medalla", dijo la cafetera.

El bronce de Palmer es el primer metal alzado por Jamaica en la contienda chilena.

Gaxiola, de su parte, sumó más conquistas a su abultado palmarés, engordado el martes con el triunfo en la prueba de velocidad por equipos femenino.

"Culmino con mi participación con una medalla de oro y una de plata. Me hubiera encantado ganar la competencia, pero bueno, son cuestiones de carrera. A lo mejor no me favoreció la posición, pero di mi mayor esfuerzo y me quedo con eso", afirmó.

En otro día de casa prácticamente llena en el Velódromo Peñalolén, ubicado en las faldas de la Cordillera de los Andes, la afición local apoyó decididamente a la chilena Daniela Colilef.

Colilef, que estuvo al frente durante buena parte de la competencia de keirin, ocupó el cuarto puesto (+0.464), pero se consoló con una lluvia de aplausos de sus compatriotas.

Puja viva

La primera lucha por las medallas del segundo día del ciclismo en pista, que otorga puntos para el ranking olímpico con miras a los Juegos de París-2024, abrió con una batalla entre los tres países que luchan por el dominio de la disciplina.

Con un ritmo tremendo, Canadá mantuvo la primera posición (dos oros, un bronce) al derrotar a México en la batalla por el primer lugar en la persecución por equipos femenina.

El cuarteto mexicano, con Antonieta Gaxiola, hermana de Daniela, en sus filas, se quedó con la presea plateada y mantuvo el segundo lugar (un oro, tres platas, un bronce).

Y Colombia, tercera con un metal de cada color, se embolsó el bronce al vencer a Estados Unidos, campeón en Lima-2019.

Las dos últimas jornadas del ciclismo en pista, que en Santiago reparte doce medallas doradas, se llevarán a cabo el jueves y el viernes.

Keirin femenino:

Martha Bayona (COL) - oro Daniela Gaxiola (MÉX) - plata Dahlia Palmer (JAM) - bronce

Velocidad por equipos femenino:

Canadá - oro México - plata Colombia - bronce

