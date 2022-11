Mayer Candelo me tumbó: Ricardo Lunari sobre su salida de Millonarios

El exentrenador de Millonarios Ricardo Lunari habló con Radio Mitre de Argentina sobre su polémica salida del equipo embajador y culpó al mediocampista Mayer Candelo por este suceso.

“Hay jugadores que uno dice: ¿cómo están jugando? Nunca he tenido la necesidad de poner un jugador. Llegué a Millonarios y el referente del equipo, Mayer Candelo, un jugadorazo, pero no estaba para más de 20 minutos. Finalmente me termina tumbando este jugador que estaba en el banco”, señaló.

“Se tuvo que aguantar los seis meses en donde Millonarios ganaba todo, ahí se la tuvo que comer como un señor. A mí me echan de Millonarios después de siete fechas del nuevo campeonato, siete fechas en donde sólo había perdido un partido (…) Si uno de los emblemas, el referente al que los directivos le preguntan más que al propio técnico”, añadió.

“Cuando una porquería es chiquita hay que pisarla porque cuando crece no lo parás más”, dijo el entrenador.

Asimismo, Lunari comparó a Millonarios con Boca Juniors o River Plate en el valor de su hinchada e importancia en el fútbol colombiano.

“Soy consciente que dirigí Millonarios porque hice una muy buena campaña como jugador, eso me abrió la puerta. La campaña como entrenador fue buena, llegamos a la semifinal, para mí fue importante. Millonarios es como Boca o River acá (Argentina)”, dijo.

De igual forma, el exjugador dijo que tras el partido ante el Bogotá decidió sacar a dos estrellas del plantel, pero no pudo por petición de los jugadores y la cúpula directiva.

“Los suplentes jugaban la Copa Colombia y fuimos a jugar contra Bogotá F.C., un equipo al que los trabajadores del ‘zumba’ acá les hacen partido, y perdimos 2-1, una tarde muy sospechosa”, mencionó.