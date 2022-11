Me voy con la frente en alto por lo que logré con Nacional: Aldo Leao Ramírez

Aldo Leao Ramírez, jugador de Atlético Nacional, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo de BLU Radio para hablar sobre su futuro; si sigue o no en el cuadro ‘verdolaga’.

Publicidad

“Ahorita estoy pensando en descansar con la familia. Toca esperar, hay opciones, pero espero tomar la mejor decisión. Acá en el mercado colombiano tengo oportunidades y no tengo pensado, en el momento, moverme del país”, dijo.

“Hasta que no se concrete no puedo darles firmeza a las cosas, pero la bendición es que hay opciones, por eso me siento tranquilo y feliz”, añadió.

Publicidad

Lea también: Los dos refuerzos que llegan a Atlético Nacional

Publicidad

Asimismo, Ramírez comentó cuáles son sus claves para seguir siendo pretendido como jugador a sus 38 años.

“Creo que es importante el profesionalismo que he tenido. Soy un jugador muy responsable, no he tenido problemas y siempre he tenido los pies sobre la tierra”, afirmó.

Publicidad

De igual forma, el jugador comentó que, al ver que no tenía minutos, decidió dejar Atlético Nacional.

Publicidad

“Hace tres meses, cuando vi que no tenía la continuidad que quería, dije que era un momento bonito para dejar a un lado la historia que tuve con Atlético Nacional”, mencionó.

Escuche la entrevista completa con Aldo Leao Ramírez en el audio adjunto:

Publicidad