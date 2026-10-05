Medellín tendrá carrera atlética incluida en circuito internacional con más de 2.000 participantes

Medellín volverá a ser sede de la ASICS Golden Run, carrera atlética que hace parte de un circuito latinoamericano y que reunirá a más de 2.000 corredores el próximo 25 de octubre.

La competencia tendrá pruebas de 21K y 10K, con una ruta renovada que busca ofrecer mayor fluidez durante la carrera y mejores condiciones para quienes pretendan conseguir marcas personales.

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La ASICS Golden Run Medellín hace parte de un circuito internacional que este año también tiene presencia en São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima, conectando a corredores de diferentes ciudades de la región.

Para esta segunda edición en Medellín, la organización diseñó un recorrido con menos interrupciones. En la prueba de 21K, la apuesta es contar con uno de los trazados más rápidos disponibles en la ciudad.



Tanto la salida como la llegada estarán ubicadas en la Universidad EAFIT. Los participantes de la media maratón partirán a las 6:00 de la mañana, mientras que los corredores de 10K comenzarán su competencia diez minutos más tarde.

El recorrido pasará por sectores de Medellín y sus alrededores como Las Vegas, el límite con Envigado, Monterrey, Bolívar, San Juan, Industriales, Carabobo y la Avenida Ferrocarril.

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De acuerdo con la organización, la jornada contará con puestos de hidratación, atención médica y seguridad para los corredores. Además, el cierre de la ruta está previsto para las 9 de la mañana, mientras que las medidas de movilidad serán comunicadas previamente.

Entre los atletas élite nacionales anunciados para la carrera aparecen Jeisson Suárez, Johanna Echavarría, Edison Bernal, Carolina Tabares y David Gómez, quien fue el ganador de los 21K en la primera edición disputada en Medellín.

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La competencia también tendrá una importante bolsa económica. La organización anunció una premiación de $44 millones de pesos para las categorías masculina y femenina de ambas distancias.

En los 21K, cada ganador recibirá $7 millones de pesos, mientras que los campeones de los 10K obtendrán $2,5 millones. Además, habrá una medalla especial para las primeras 100 mujeres y los primeros 100 hombres en cruzar la meta de la media maratón.