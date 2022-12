Messi deja la selección argentina, según prensa

El periodista argentino Hernán Castillo reveló en el programa TNT Sports que el astro del Barcelona Lionel Messi deja temporalmente la selección albiceleste.

"Messi no vuelve a la selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuándo va a jugar", señaló.



Esto tras el fracaso de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, la Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y Mundial de Brasil 2014.