“Messi es el mejor de la historia”: Neymar y su nuevo guiño al Barcelona

El delantero brasileño Neymar, jugador del París Saint-Germain, volvió a demostrar su admiración por el argentino Lionel Messi, al que no dudó en calificar como el "mejor de la historia".

"Jugar junto a Leo fue una experiencia única. Nos hicimos amigos. De todos los futbolistas que he visto jugar, Messi es el mejor de la historia", señaló Neymar en una entrevista concedida a fifa.com con motivo de su vigesimoctavo aniversario.

No obstante, el jugador del Barcelona no fue el único que recibió los elogios del astro brasileño, que aseguró que su compañero de equipo, el delantero francés Kylian Mbappé es "un fenómeno".

"Kylian es un fenómeno. Reúne el potencial necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Es un gran honor tenerlo de compañero de equipo. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y fuera de él. ¡Lo adoro!", afirmó Neymar.

El internacional brasileño, que no pudo jugar el encuentro de Liga que enfrentó el martes al París Saint-Germain con el Nantes por una lesión intercostal, aseguró no obsesionarse con los títulos individuales, como el The Best que otorga la FIFA, y en el que Neymar quedó tercero en las ediciones de 2015 y 2017.

"Siempre he dicho que no me obsesiona ganar el The Best. Sin embargo, cada día me entreno con ahínco para hacerlo mejor que el anterior. Siempre trato de evolucionar individual y colectivamente. Si un día gano ese premio, será como resultado de mi trabajo", explico el delantero.

Un Neymar que se mostró muy ilusionado con las posibilidades de la selección brasileña en el Mundial de Catar 2022, cuyas eliminatorias de clasificación arrancarán el próximo mes de marzo en Sudamérica.

"Estamos muy fuertes. La plantilla tiene más experiencia, a pesar de la entrada de varios jugadores jóvenes. Tenemos futbolistas que han participado en dos ediciones del Mundial, como yo, por ejemplo. Hemos ganado, hemos perdido, hemos vivido muchas experiencias positivas y negativas, y gracias a todo esto podemos ayudar a los recién llegados", indicó Neymar.

En este sentido, el delantero destacó la continuidad en el banquillo de Tite, que se hizo cargo de la selección brasileña en junio de 2016 y bajo cuya dirección Brasil se proclamó campeón de la Copa América el pasado verano.

"Además, el cuerpo técnico sigue siendo el mismo. Esta continuidad nos facilitará el trabajo y nos dará más oportunidades en Catar 2022. Soy muy optimista sobre el futuro de la 'seleção'", añadió Neymar.

Una selección brasileña a la que poco a poco se van incorporando jóvenes promesas como el barcelonista Arthur o los madridistas Vinícius Junior y Rodrygo.

"Todos ellos tienen muchísimo talento. Además, cabe suponer que, para 2022, habrán surgido algunos más. Brasil posee una capacidad impresionante para descubrir talentos", comentó Neymar.

Incorporaciones que el futbolista del París Saint-Germain confía en que ayuden a Brasil a levantar la Copa del Mundo en el año 2022 en Catar, donde señaló como principales rivales del conjunto brasileño a las selecciones de Francia, Bélgica, Inglaterra y Argentina.

Por otra parte, Neymar aseguró con relación a las posibilidades del París Saint-Germain de ganar este curso la ansiada Liga de Campeones, que ve al conjunto francés con "más confianza" que en cursos anteriores.

"Noto un ambiente diferente, como con más confianza, y esto ayuda mucho en el día a día", concluyó Neymar que cumple este miércoles 28 años.