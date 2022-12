México de Juan Carlos Osorio salvó un empate ante Portugal en la Confederaciones

Un gol de Héctor Moreno en el descuento (90+1) permitió a México empatar con Portugal (2-2), este domingo en Kazán en la Copa de las Confederaciones, en un partido en el que el árbitro anuló un tanto a los lusos mediante la utilización del vídeo de asistencia (VAR), el primero en un gran torneo internacional de naciones.



Ricardo Quaresma (34) y Cedric (86) marcaron los tantos del campeón europeo, mientras que el Tri respondió empatando en dos ocasiones gracias a Javier 'Chicharito' Hernández (42) y Moreno.



Con este resultado ambos equipos se sitúan por detrás de Rusia, líder del grupo A, que inauguró la competición el sábado con un triunfo 2-0 ante Nueva Zelanda.



Antes de que comenzara el choque se guardó un minuto de silencio por los más de 60 fallecidos en un incendio forestal en el centro de Portugal.



A los 19 minutos de juego apareció por primera vez la tecnología en la Confederaciones 2017. Un centro de Moutinho lo remató Pepe y cuando todo el equipo portugués celebraba el tanto el árbitro argentino Néstor Pitana pidió la ayuda del VAR (Vídeo de Asistencia al Árbitro).



Menos de un minuto después, con el banquillo luso esperado de pie la resolución, lo anuló por fuera de juego.



En la primera media hora México dominó el balón, situación que agradaba a Portugal; perfectamente colocada, defendiendo con autoridad y con el dispositivo preparado para salir en velocidad.



Tras un inicio descafeinado, el partido definitivamente había explotado.



En el 33, Moreno estuvo cerca de inaugurar el marcador al despejar hacia atrás un balón que salvó a córner Memo Ochoa con una gran estirada.



A continuación, Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del partido, desequilibró el marcador. Aprovechó un centro al que no llegó un defensa mexicano para marcharse como una flecha hacia al área.



Allí exhibió su sangre fría para atraer a dos defensas y cruzar hacia Quaresma, que marcó tras dejar sentado a Ochoa con un regate (34).



México no dio un paso atrás y pudo empatar con una buena galopada de Carlos Vela por la derecha, que sirvió para que Chicharito rematara sin fuerza ni colocación ante Rui Patricio.



Otra vez Ronaldo y Quaresma, una dupla que nació hace más de 15 años en las inferiores del Sporting de Lisboa, llevaron el peligro. El jugador blanco dejo solo con un taconazo a su compañero, que se recreó en exceso antes de disparar.



Se jugaba de área a área. Turno para Vela y Chicharito. El extremo aprovechó un error de Raphael Guerreiro para centrar desde dentro el área y esta vez sí, el mejor goleador histórico del Tri no falló con un cabezazo en plancha (42).



Vela había entrado en ebullición. Una vez más superó a la defensa portuguesa para sacar un centro. Raúl Jiménez continuó la jugada y Chicharito, llegando desde atrás, disparó demasiado alto (45).



Tras el descanso las fuerzas siguieron igualadas. Vela siguió tocando la línea de fondo, poniendo en problemas a Guerreiro y al central Jose Fonte.



Pero en el 56, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio decidió cambiarlo por Giovani Dos Santos, su compañero en la famosa delantera del Tri que ganó el Mundial sub-17 en 2005.



Tras unos minutos de calma, el partido se revolucionó en los últimos diez. Del lado mexicano Giovani (80) se encontró con uno de los pocos regalos de la zaga portuguesa, pero finalizó muy mal.



Seguidamente André Silva, la joven perla del fútbol portugués, que entró en la recta final, tuvo la victoria pero su cabezazo se topó con una espectacular estirada de Ochoa.



A la siguiente los portugueses no fallaron. En una internada de Gelson Martins, el lateral Cedric aprovechó un mal rechace de Héctor Herrera (86).



En el último suspiro, Héctor Moreno ganó la batalla a Fonte e hizo el 2-2 de cabeza en un córner (90+1). El Kazán Arena entonó con fuerza el 'Cielito Lindo' y el árbitro señalaba el final.