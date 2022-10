“Mi hijo me pregunta que por qué me ‘matan’ en Argentina”: Messi

El estelar delantero Lionel Messi dijo este viernes que la selección albiceleste ha sido tan maltratada y víctima de mentiras que su hijo Thiago le pregunta, extrañado, por qué lo critican tan duro en Argentina.

"Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando. Y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva sufrir", dijo en un tono de enojo nada frecuente en él, en declaraciones a Radio Club Octubre FM 94.7.

El atacante de 31 años se había marchado en silencio de Madrid, para reintegrarse al FC Barcelona, tras una derrota casi humillante 3-1 ante Venezuela hace una semana. No jugó el segundo amistoso este martes ante Marruecos, que una renovada escuadra albiceleste ganó 1-0.

"Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban (atacan) en la Argentina. Él ve todo el tiempo videos en Youtube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa", dijo.

Frustraciones de hinchas y periodistas argentinos se han canalizado algunas veces en la figura de Messi, de quien esperan que rinda como lo hace de manera extraordinaria en el club catalán.

"La gente compra todo lo que se dice. Después soy yo el hijo de puta, y a los que más le duele todo eso es a mi familia. Se dijeron muchas mentiras. Todos los días se dicen mentiras nuevas", se quejó de forma airada.

Messi fue eliminado en su primer Mundial de mayores en Alemania-2006, ante los germanos y a penales, encuentro que vio desde el banco de suplentes pues el DT José Pekerman no lo mandó a la cancha.

Después perdió tres finales, una en el Mundial de Brasil-2014, otra en la Copa América Chile-2015 y la tercera en la Copa Centenario EEUU-2016. También le dijo adiós prematuramente a otros torneos claves como el Mundial de Sudáfrica-2010, la Copa América Argentina-2011 y el Mundial de Rusia-2018.

Sobre su retorno anticipado a Barcelona, expresó dolorido: "Dijeron que me fui por un bautismo. Mirá si yo voy a dejar de jugar un partido por un bautismo, es una boludez (estupidez) tremenda".

Relató que venía arrastrando "una pubalgia, y el técnico (Lionel Scaloni) decidió" darle descanso, para que "no se agrave la lesión y nada más".

"Esta selección fue maltratada durante 10 años. Este grupo no vendió humo, no está todo el tiempo diciendo que ama a la selección. Lo demostramos de otra manera. Hicimos mucho por el equipo, somos profesionales", reflexionó.

Acerca de la escuadra que se prepara para la Copa América Brasil-2019, apuntó: "De los pibes nuevos todos me sorprendieron, hay jugadores con talento y calidad. Más allá del primer partido con Venezuela, los vi bien".

"Hay que darles tiempo a esos jugadores y tenemos que brindarles confianza", afirmó el máximo artillero histórico de la albiceleste, con 65 goles.

Admitió que después del Mundial de Rusia-2018, "tendríamos que haber buscado una paz y una armonía con el periodismo. La selección argentina está por encima de todo".

"Ser campeón del mundo es lo máximo. Yo gané todo a nivel de clubes, pero es duro no haberlo conseguido en mi país", aseveró.

También salió al paso de quienes dijeron que la selección era "el club de amigos de Messi" y destacó: "Se venía escuchando que yo ponía jugadores o técnicos. El club de amigos es el 'Pipa' (Gonzalo) Higuaín, (Sergio ) Agüero, (Javier) Mascherano, (Ángel) Di María, todos los de ese momento que eran los mejores en el mundo. Te da bronca".