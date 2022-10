Mi sueño es ganar una medalla en Paralímpicos: José Barros

Hincha del Junior de Barranquilla y gran nadador. Así es José Barros, deportista paralímpico de 22 años quien contó en El Camerino los inicios de su carrera y sus sueños como deportista de alto rendimiento.

“Mi mamá me dice que cuando yo tenía 2 años había personas tomando en la casa, prendieron un carro y tumbó unas paredes. Lo que el carro tumbó me cayó en las piernas y me las destrozaron. De ahí mi hermano, de la desesperación, no quitó piedra por piedra, sino que haló y salí con las piernas desbaratadas”, explicó Barros.

Publicidad

Vea aquí: Estoy muy cerca de ser nuevo jugador del Atlético Huila: Mayer Candelo

Pero pese a su discapacidad, José Barros nunca se ha rendido en su afán por convertirse en deportista de alto rendimiento y hoy en día es nadador paralímpico. “El sueño más grande que tengo es ganar una medalla en Paralímpicos”, cuenta el joven nadador.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

Publicidad