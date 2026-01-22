Nacional vs. Jaguares no se jugará en enero: confirman nueva fecha del partido

Se confirmó una noticia que estaban esperando los hinchas de Atlético Nacional. Todo por la incertidumbre que se había generado para el próximo partido de liga contra Jaguares, correspondiente a la segunda fecha del primer semestre del 2026.

Inicialmente, el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba se iba a jugar en el estadio Atanasio Girardot el próximo lunes, 26 de enero; sin embargo, este encuentro fue pospuesto por la Dimayor, entidad que rige todos los campeonatos profesionales de Colombia, como la Liga BetPlay.

¿Por qué se reprogramó?

En la tarde de este jueves, la Dimayor confirmó que el partido, correspondiente a la segunda fecha de la liga, según el comunicado oficial, fue reprogramado para el 6 de abril en el Estadio Atanasio Girardot, con horario por definir. La entidad adujo que el motivo de la cancelación obedece a un incumplimiento por parte del organizador de un evento que se llevará a cabo días antes del partido. El evento en mención es el concierto del puertorriqueño Bad Bunny, que se realizará en tres fechas: el 23, 24 y 25 de enero.

Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial en X.

Atlético Nacional viene de golear 4-0 a Boyacá Chicó en el marco de la jornada de apertura de la liga. En la misma jornada, Jaguares le ganó al Deportivo Cali 1-0. Ambos equipos suman tres puntos.