El sacrificio de Alfredo Morelos para continuar en Atlético Nacional este 2026

Alegría en los hinchas de Atlético Nacional tras conocerse que, finalmente, Alfredo Morelos seguirá en el equipo en esta temporada 2026. Meses atrás, en diálogo con Blu Radio, el presidente Sebastián Arango habló de ese deseo de que el delantero se quedara en el equipo y que harían todo lo posible para que se hiciera realidad.

Pero la realidad es que también tuvo que ver el delantero y su deseo de continuar en la capital de Antioquia, pues, según su conoció, tuvo que hacer un sacrificio: renunciar el dinero que le debía Santos de Brasil para recibir su pase de futbolista libre y llegar así sin problema al cuadro verdolaga para continuar con su carrera.

"Alfredo Morelos firma contrato por 3 años (hasta 2028) con Atlético Nacional como agente libre, tras acuerdo extrajudicial con Santos. El club brasileño le dio carta de libertad a cambio de que desista su reclamo ante FIFA por deuda de salarios/primas impagos (R$7-13M, unos USD 1.3-2.3M). Nacional se ahorra el traspaso original (USD 2.3M)", reveló sobre el negocio el abogado especialista en deportes, Marcelo Bee Sellares.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: AFP

En ese orden de ideas, Morelos tuvo que dejar ir una cifra millonaria para poder llegar sin problema al cuadro paisa y así seguir expandiendo sus números con la camiseta de Atlético Nacional.



En año y medio en Medellín, el delantero ha disputado 92 partidos con la camiseta verdolaga en donde ha sumado un total de 32 goles y 16 asistencias, además de ser pieza clave en la obtención de los cuatro títulos que logró el equipo desde su llegada, por ende, su continuidad era algo esencial para los planes de la institución.