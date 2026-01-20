En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / La contundente respuesta de Fuad Char sobre lo que piensa de Atlético Nacional

La contundente respuesta de Fuad Char sobre lo que piensa de Atlético Nacional

El cuadro tiburón ha generado un rivalidad en los últimos años con el conjunto verdolaga tras enfrentarse entre sí en diversas competencias definitivas.

