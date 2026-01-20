La contundente respuesta de Fuad Char sobre lo que piensa de Atlético Nacional

Con varias finales entre sí y partidos cruciales, Junior y Atlético Nacional empezaron una rivalidad en los últimos años la cual se ha empezado a sentir en redes sociales por parte de ambas aficiones en un intercambio de comentarios, memes, entre otras cosas.

Pero también se ha dado el debate de cuál de los dos clubes es más importante y organizado en el fútbol colombiano, pues son los dos que mejores fichajes hacen al igual que manejan una estructura que los han vuelto en protagonistas, por eso, consultaron al propio Fuad Char, máximo accionista del cuadro tiburón, de qué pensaba sobre Atlético Nacional y la respuesta sorprendió a todos.

Junior de Barranquillo enfrenta Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial - @JuniorClubSA

Fuad Char fue directo en su opinión sobre Atlético Nacional

En entrevista con Win Sports, el máximo accionista del Junior de Barranquilla fue consultado sobre qué opinaba sobre Atlético Nacional y su respuesta fue contundente: la considera la mejor institución de Colombia.

“Nacional es la institución número uno del fútbol profesional colombiano, nosotros tratamos de imitarlos y de seguir esa línea que ellos han marcado. Es el equipo número uno de Colombia, indudablemente”, fueron las palabras del dirigente del cuadro barranquillero, causando comentarios de todo tipo, tanto positivos como negativos entre los hinchas de ambos equipos.



No es la primera vez que Fuad Char muestra admiración por el trabajo del cuadro paisa, pero sin perder la pasión que hay en torno a su Junior y los objetivos de volverlo un gigante del fútbol profesional colombiano.

Historial entre Junior y Atlético Nacional

Ambos clubes se han enfrentado en 267 oportunidades a lo largo de la historia con un saldo positivo a favor de Atlético Nacional con 101 victoria y solo 84 del Junior, en cuanto a partidos en primera división son 95 para los verdolagas y 80 para los tiburones. Una fuerte ‘paternidad’ de parte de los países en este choque contra los rojiblancos.