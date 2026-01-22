En vivo
El régimen venezolano libera a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Liberacion-Tudares.png
Liberación Rafael Tudares
Foto: Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

